Mörderisches Tal: Pregau - Die Lügen (2/4)

In Pregau gehen die Dinge zwei Tage nach Rosas Unfalltod wieder ihren gewohnten Gang. Die Hartmanns kämpfen mit allen Mitteln für ihre Geschäftsinteressen. Um offene Fragen zum Unfallgeschehen soll sich nicht mehr Inspektor Hannes Bucher kümmern. Sein Kollege Matthias, der ihn bereits verdächtigt, übernimmt den Fall. Auf eigene Faust ermittelt der rachsüchtige Halbbruder der Toten: Sebastian prügelt aus einem potenziellen Zeugen heraus, was dieser in der Unglücksnacht beobachtet hat. Hannes findet keine Ruhe wegen der DNA-Spuren an Rosas Kleid, die zu ihm führen. Derweil geht seine Frau fremd und seine Tochter Sandra hat eine böse Vorahnung.

Bild: wdr