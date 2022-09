Fernsehfilm: Mona kriegt ein Baby | Drama | Video der Sendung vom 24.09.2022 10:45 Uhr (24.9.2022) mit Untertitel

In der Ehe von Judith und Stefan Lessing kriselt es eh schon seit geraumer Zeit - und dann wird auch noch ihre 14-jährige Tochter Mona schwanger. Damit hätte bei dem sonst so braven Nesthäkchen der Familie wirklich niemand gerechnet. Dazu kommt: Der 17-jährige Kindsvater Roman ist nicht einmal ihr fester Freund. In der Schule hat Mona unter gehässigem Spott zu leiden, die Direktorin legt ihr einen Schulwechsel nahe. Zu Hause sieht es kaum besser aus: Der ständige Streit ihrer Eltern und die negativen Reaktionen ihrer Geschwister auf ihre Schwangerschaft setzen Mona zu. Sie beschließt, zu Roman zu ziehen. Doch auch das geht nicht gut.

