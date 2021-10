Nach all den Jahren | Beziehungskomödie über eine Romanautorin

Die temperamentvolle Sofie hat ihr Leben fest im Griff: Den Spagat zwischen Beruf, Elternschaft und Liebesleben meistert die alleinerziehende Mutter scheinbar spielend. Mit ihrem 15-jährigen Sohn Phillip, ihrer 11-jährigen Tochter Jenny und ihrer mütterlichen Freundin Rosa lebt sie in einer alten Leipziger Stadtvilla und feiert als Autorin von Liebesromanen Erfolge - eigentlich. Dummerweise leidet sie gerade an einer Schreibblockade, was ihren Verleger und gelegentlichen Liebhaber Konrad allmählich in Panik versetzt. Damit nicht genug, wird Sofie auch von ihren Kinder mächtig gefordert. Und dann taucht auch noch ein Mann aus der Vergangenheit auf...

