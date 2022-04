Nord bei Nordwest: Ein Killer und ein halber

Ein Tierquäler versetzt die Menschen in Schwanitz in Angst und Schrecken. Dahinter verbirgt sich der 19-jährige Jens Ehlers, ein Außenseiter mit Hang zu morbiden Fantasien. Als Hauke und Lona ein Mordopfer in der Gegend entdecken, ist Ehlers von dem Gedanken fasziniert, den Mörder kennenzulernen. Er versucht, ihn vor der Polizei zu finden. Ein gefährlicher Plan: Denn hinter der Tat steckt der eiskalte Profikiller Kolbe. Nachdem Kolbe auch noch den verdeckten Ermittler Timo Karstensen liquidiert hat, trifft er auf seiner Flucht tatsächlich auf Ehlers, der ihn bei sich versteckt. Hauke muss sich derweil um Jule kümmern, die in Timo verliebt war.

