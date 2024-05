Spielfilm USA 2016 +++ Der vielbeschäftigte Hollywood-Filmproduzent Michael Lockwood möchte seiner Frau Anne die Reize Südfrankreichs näherbringen. Leider macht ihm ein unerwarteter Anruf einen dicken Strich durch seinen Plan. Um seine Frau nach Paris zu bringen, wo sich das Ehepaar später wieder treffen will, spannt er kurzerhand seinen französischen Geschäftspartner Jacques ein. In einem alten Peugeot 504 geht es auf die Fahrt, die eigentlich in ein paar Stunden zu schaffen ist, und schließlich zwei Tage dauert. Unterwegs nutzt der überaus redselige Chauffeur die Gelegenheit, Anne deutlich zu machen, wie überaus anziehend er sie findet.

