Spielfilm Deutschland 2012 +++ Lisa und Hrvoje sind so verliebt, dass sie schon nach drei Wochen zusammenziehen. Und zur Einweihungsparty? Da gibt's den spontanen Antrag, Das Glück des Paares wäre perfekt, bestünde Hrvojes katholische Mutter nicht auf einer traditionellen Hochzeit in Kroatien. Selbstredend möchte sie dabei auch Lisas Eltern kennenlernen, und genau hier liegt das Problem: Lisas Mutter Theresa hat sich nach einer turbulenten Hippie-Ehe von ihrem Mann getrennt und meidet Gerd seither wie die Pest. Doch obwohl sie Lisas bürgerliche Ehepläne entschieden ablehnt, springt Theresa über ihren Schatten – und mimt mit Gerd in Kroatien das harmonische Ehepaar aus Deutschland.

