Spielfilm Großbritannien 2018 +++ Familie Billingham lebt in einem Vorort von Birmingham. Sie steht am Rande der Gesellschaft und kommt finanziell kaum über die Runden. Vater Ray ist ein starker Trinker und häufig im Pub. Seine Ehefrau Liz beschäftigt sich vor allem mit Sticken. Die Söhne Richard und Jason sind den unberechenbaren Handlungen ihrer Eltern ausgeliefert. Sie sind sich überlassen, wenn ihre Eltern mal wieder bis in die Puppen schlafen. Zunächst wohnen sie in einem kleinen Reihenhaus, später müssen sie in eine Sozialwohnung ziehen. Als Jason bei der Familie eines Mitschülers übernachten darf, erlebt er zum ersten Mal ein richtiges Familienleben.

