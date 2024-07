Spielfilm Deutschland 2020 +++ In Starnberg sorgt eine freilaufende Palomino-Stute für Aufsehen. Doch die bildschöne Unbekannte lässt keinen Kontakt zu. Nicht einmal Pferdeflüsterin Rike kommt an die faszinierende Ausreißerin ran. Interesse zeigt das gepflegte, aber eigenwillige Tier nur an dem elfjährigen Joschi, der für ein paar Wochen bei seinem Papa Jan wohnen soll. Dabei kann der geschiedene Polizeimeister ausgerechnet jetzt seiner Vaterrolle kaum gerecht werden, da er das Verschwinden des Hengstes Jacomo aufklären muss ...

