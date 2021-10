Rindvieh à la Carte | Romantik-Komödie

In der Haute Cuisine ist Felix Hauser der Überflieger schlechthin. Er moderiert eine populäre Kochsendung und in seinem Nobelrestaurant verkehren handverlesene Prominente. Eine Restaurantkette mit Filialen in Tokio und New York ist in Planung. Während er mit seinem Cabrio von Termin zu Termin hetzt, übersieht er die Radfahrerin Frieda, die prompt in einen Graben rauscht. Die patente Bäuerin schäumt vor Wut - nicht nur, weil sie sich den Knöchel gebrochen hat und deshalb die viele Arbeit auf dem Hof liegen bleiben wird, sondern auch, weil der Fahrer einfach davonbraust. Doch es gelingt ihr, den Verkehrsrowdy aufzuspüren - mit weitreichenden Folgen für den Starkoch.

Mehr anzeigen