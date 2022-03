Rückkehr nach Montauk | Drama

Max ist zurück in New York, um bei einer Buchpremiere sein neuestes Werk über die große Liebe vorzustellen. An seiner Seite ist seine jüngere Lebensgefährtin Clara. Bei einer Lesung erhält Max die Kontaktdaten jener Frau, von der sein sehr persönlicher Roman handelt. Er beschließt, die Liebe seines Lebens, Rebecca, aufzusuchen - in der Hoffnung, ihre gescheiterte Beziehung noch einmal zu versuchen. Doch allen Bemühungen zum Trotz zeigt Rebecca ihm zunächst die kalte Schulter. Schließlich lädt sie ihn zu einem Ausflug nach Montauk ein, wo die beiden einst glücklich waren. Clara erfährt davon erst einmal nichts.

