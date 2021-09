Ruhe! Hier stirbt Lothar | Komödie über einen Eigenbrötler

Lothar Kellermann liebt nur die marokkanischen Fliesen, die er verkauft, und seinen Hund - mit allen anderen hat er es sich verscherzt. Zu allem Überfluss wird bei ihm eine tödliche Krankheit diagnostiziert. Natürlich haben daran nur die anderen schuld. Er verkauft sein Haus und seine Firma, bringt den Hund ins Tierheim und schenkt dem Heim sein Vermögen. Doch er stirbt nicht: Fehldiagnose. Und so muss er völlig mittellos ins Leben zurückkehren, das ihn weder will noch braucht. Plötzlich ist er auf andere Menschen angewiesen. Das verändert ihn - ob er will oder nicht.

Bild: WDR