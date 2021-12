Sherlock: Die Braut des Grauens | Krimiserie (S04/E00)

London, 1895: Meisterdetektiv Sherlock Holmes findet keine Erklärung für den mysteriösen Fall der Emelia Ricoletti. Sie soll laut Inspector Lestrade zunächst sich selbst am helllichten Tag und später in den Abendstunden ihren Mann erschossen haben. Monate später erinnern sich Sherlock und sein Getreuer Watson an die rätselhaften Vorfälle, die seither für Schlagzeilen sorgen: Immer wieder werden Männer von einem Geist ermordet, der der toten Emelia gleicht.

Mehr anzeigen