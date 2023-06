Spielfilm Deutschland 2013 +++ Journalist Michael kann sein Glück kaum fassen: Er wird Auslandskorrespondent in Rom! Seine Familie ist weniger begeistert. Michael zuliebe pausiert sie in ihrem Job und auch die Teenager Caroline und Tobias verlassen Köln mit hängenden Gesichtern. Zu allem Überfluss funktionieren in der angemieteten Wohnung nichts wie es soll. Trotz aller Widrigkeiten, entdeckt Michaels Familie bald die schönen Seiten Roms. Michael hingegen versinkt zunehmend im Chaos: Seine Frau unterstellt ihm eine Affäre, sein Job steht auf dem Spiel und zu allem Überfluss wird er noch als Grabräuber verhaftet! La Dolce Vita hatte er sich irgendwie anders vorgestellt.

