Spielfilm Deutschland 2020 +++ Auf ein Wochenende an der Côte d'Azur freut sich Familienvater Bruno, als seine Frau Katja beim Zwischenstopp in Marseille spurlos verschwindet. Die hochbezahlte IT-Expertin einer Bank hatte sich mit einem alten Schulfreund in einem Bistro verabredet. Für Bruno ist sicher, dass sie entführt wurde. Doch weder die Polizei noch die Botschaft können ihm helfen. Nur die Taxifahrerin Aliya unterstützt ihn. Als die beiden Katjas Bekannten ausfindig machen, erwartet sie eine schreckliche Überraschung: Der Journalist wurde in seiner Wohnung ermordet. Um Katja zu retten, muss Bruno eine Spur in die Unterwelt von Marseille verfolgen.

