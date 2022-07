Spurlos in Marseille | Thriller

Auf ein romantisches Wochenende an der Côte d'Azur freut sich der Familienvater Bruno Bassmann, Ex-Bootsbauer und jetzt Hausmann. Doch der Trip entwickelt sich zum Alptraum. Zusammen mit seiner Frau Katja reist er nach Südfrankreich. Als das Paar nach der Landung in Marseille einen kurzen Zwischenstopp einlegt, verschwindet Katja, die sich mit einem alten Schulfreund in einem Bistro verabredet hatte, spurlos. Für Bruno gibt es keinen Zweifel - sie wurde entführt. Doch weder die Polizei noch die Botschaft können dem verzweifelten Urlauber helfen. Nur die Taxifahrerin Aliya unterstützt ihn bei seiner Suche. Die Spur führt in die Unterwelt von Marseille.

