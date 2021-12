Stenzels Bescherung | Weihnachtsfilm über einen Robin-Hood-Banker

Volkmar Stenzel, Filialleiter einer Bank, will die Schließung seiner Filiale nicht hinnehmen und begehrt gegen die Ungerechtigkeit auf. Mit Geld vom brachliegenden Konto eines Verstorbenen vergibt er den dringend benötigten Übergangskredit an die marode Kita des Ortes, in die schon seine verstorbene Tochter ging. Seine Notlüge, dass es sich um eine Finanzierung aus einem besonderen Geheimfonds handelt, ruft schon bald weitere Interessent:innen auf den Plan. Von seinem Tun berauscht, vergibt Stenzel weitere "Sonderkredite". Allerdings hat die Sache einen Haken: Die Kredite müssen allesamt bis Heiligabend zurückgezahlt werden.

Mehr anzeigen