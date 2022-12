Alles Jahre wieder gaukelt Georg seinen Eltern beim Weihnachtsbesuch vor, er und seine Ex Rita seien noch ein Paar. Und alle Jahre wieder verspricht er, dieses Weihnachtsmärchen aufzulösen - irgendwann. Auch sonst haben es die herzensguten Ex-Eheleute nicht so mit der Ehrlichkeit: So ist Georg in Wahrheit gar kein Oberarzt im Krankenhaus, sondern nur Krankenpfleger. Rita wiederum erzählt zwar stets vom großen Erfolg ihres Friseurgeschäft, muss tatsächlich aber froh sein, wenn sie finanziell über die Runden kommt. Die beiden ahnen nicht, dass die lebensklugen Senioren die Maskerade längst durchschaut haben.

