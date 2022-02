Sture Böcke | Drama

In einem abgeschiedenen Tal in Island leben Gummi und Kiddi Seite an Seite und versorgen ihre Schafe. Ihre Schafherden gelten als die besten des Landes. Obwohl sie das Weideland teilen, haben sie seit 40 Jahren nicht mehr miteinander gesprochen. Dann bricht eine tödliche Krankheit bei Kiddis Schafen aus. Die Behörden entscheiden, dass alle Schafe dieser Region erlegt werden sollen. Das ist quasi ein Todesurteil für die Bauern, viele verlassen ihren Hof. Aber Gummi und Kiddi geben nicht so schnell auf. Um den Behörden entgegentreten zu können, müssen die Brüder sich zusammenraufen, um ihre spezielle Schafrasse zu retten - und auch sich selbst.

