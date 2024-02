Spielfilm Island 2015 +++ In einem einsamen Tal in Island leben die Schafe hütenden Brüder Gummi und Kiddi Seite an Seite. Vor 40 Jahren haben sie das letzte Mal miteinander gesprochen. Ihre Schafherden sind die besten des Landes und mit Preisen ausgezeichnet. Obwohl sie Tür an Tür dasselbe Leben führen, sprechen die Brüder seit einem verhängnisvollen Streit vor 40 Jahren nicht mehr miteinander. Als eine tödliche Krankheit bei Kiddis Schafen ausbricht, ist das ganze Tal bedroht. Die Existenz der Brüder steht auf dem Spiel. Werden sie es schaffen, sich zusammenzuraufen und nicht nur ihre Schafe, sondern auch sich selbst zu retten?

