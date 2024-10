Spielfilm, USA 2021 +++ Einst war Pat Pitsenbarger Lieblingsfriseur der Schönen und Reichen in Sandusky, Ohio, und gefeierter Drag-Performer. Dann kam der Schlaganfall. Seither lebt "Mister Pat" in einer Seniorenwohnanlage. Um den letzten Wunsch einer ehemaligen Kundin zu erfüllen und sie für ihre eigene Beerdigung zu stylen, schleicht er sich davon und begibt sich auf die Suche nach längst vergessenen Stylingprodukten in der Kleinstadt, die im einst so vertraut war, und die er heute kaum mehr wiedererkennt. Seine Reise wird zu einer Odyssee voller bittersüßer Erinnerungen – auf der er auch zu seinem alten, verloren geglaubten Glanz zurückfindet.

