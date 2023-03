Spielfilm Schweden/Deutschland/Frankreich/Dänemark 2017 +++ Christian, Kurator eines der größten Museen Stockholms, bereitet seine nächste spektakuläre Ausstellung vor: "The Square". Es handelt sich um einen Platz, der als moralische Schutzzone fungieren und das schwindende Vertrauen in die Gemeinschaft hinterfragen soll. Doch auch Christians eigenes Vertrauen reicht nicht weit: Er wohnt abgeschottet in einem stylischen Apartment und würde seinen Tesla nicht unbeaufsichtigt parken. Als Christian ausgeraubt wird und ihm kurz darauf die provokante Medienkampagne zu "The Square" um die Ohren fliegt, geraten sein Selbstverständnis wie auch sein Gesellschaftsbild ins Wanken.

