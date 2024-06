Spielfilm USA/Polen 2010 +++ Russland, während des Zweiten Weltkriegs: Janusz Wieszczek gerät in Kriegsgefangenschaft und wird der Spionage bezichtigt. Der unschuldige junge Offizier wird zu 20 Jahren Haft in einem sibirischen Gulag verurteilt. Dort wird Janusz sehr schnell klar, dass er die Arbeit in den Minen und den von Gewalt geprägten Alltag nicht lange überleben wird. Gemeinsam mit einer Gruppe von Mithäftlingen gelingt ihm die Flucht, allerdings steht die größte Herausforderung erst bevor: Ziel der Flüchtenden ist die Mongolei – 4.000 Meilen zu Fuß durch Schnee, Wüste und unwirtliches Feindesgebiet.

