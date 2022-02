Todesspiel: Volksgefängnis | Doku-Drama (1/2)

Die dramatischen Wochen des "Deutschen Herbst 1977" hielten die Republik 1977 in Atem. Mit Archivaufnahmen, Interviews mit Zeitzeug:innen und inszenierten Spielszenen erinnert der Zweiteiler "Todesspiel" von Heinrich Breloer an die Geschehnisse jener 45 Tage. Der erste Teil (Volksgefängnis) schildert die Entführung Schleyers, die ersten Entscheidungen und Gegenmaßnahmen in Bonn, die Fahndung nach den Entführern und das psychologische Drama zwischen Schleyer und den ihn bewachenden RAF-Terroristen. Er endet mit der Meldung von der Entführung der Lufthansamaschine "Landshut".

