Toni Erdmann | Komödie

Winfried Conradi ist Toni Erdmann. Der Alt-68er ist Musiklehrer, hat einen ausgeprägten Hang zu skurrilen Scherzen und lebt mit seinem alten Hund zusammen. Seine Tochter Ines ist eine Karrierefrau und will sich in einer Männerdomäne behaupten. Sie reist um die Welt, um Firmen zu optimieren. Als Winfrieds Hund stirbt, besucht er seine Tochter spontan. In seiner Rolle als Toni Erdmann überrascht er sie mit Scherzgebiss und Sonnenbrille in ihrer Firma. Ines bemüht sich, gute Miene zu machen. Doch Winfried nervt sie, mischt sich in ihren Job ein und blamiert sie vor ihren Geschäftspartnern. Es kommt zum Eklat - der eine überraschende Wende nimmt.

Bild: Eurovideo