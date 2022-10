"Babyflüsterer" Toni schätzt seine Selbstständigkeit in seinem Traumberuf sehr, es läuft gut für ihn. In seiner Hebammenpraxis gibt es sogar einen Aufnahmestopp! In seinem Privatleben hingegen geht es nicht ganz so reibungslos zu: ist doch seine Beziehung zerbrochen, weil er einen Seitensprung mit seiner Praxis-Nachbarin Luise hatte. Toni kann nicht glauben, dass er und "Ex" Hanna vor der Scheidung stehen. Er versucht sich mit seiner Arbeit abzulenken, denn auch innerhalb seiner weiteren Familie drohen Probleme: Er mag den neuen Verlobten seiner Schwester gar nicht und die ist sogar frisch schwanger von ihm!

Mehr anzeigen