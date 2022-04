Träume: Der Usedom Krimi

Von seinem eigenen Sohn Michi enttäuscht, richtet Bauunternehmer Jörn Sievers Hoffnung und Wohlwollen auf Sascha Hoerne, den Verlobten seiner Tochter Merle. Kurz vor der Hochzeit wird Sascha tot aufgefunden. In Verdacht geraten nicht nur Michi und sein manipulativer Freund Dirk Bodin, sondern auch Ellen Norgaard, die sich durch einen Kontrollverlust erpressbar gemacht hat. Staatsanwalt Dr. Brunner zeigt wenig Interesse, die unbequeme Polizistin zu entlasten. Ellen rutscht tiefer in die Krise und so ist es an Karin Lossow, einen Fall aufzuklären, in dem Lebensträume eine fatale Dynamik entwickeln.

