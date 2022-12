Lebemann Max Helmer geht lieber feiern, als sich um seinen Managerposten zu kümmern. Sein Vater verdonnert ihn daraufhin dazu, als Haushaltshilfe zu lernen, was "arbeiten" ist. Er kommt bei der alleinerziehenden Geschäftsfrau Elena Gruber und ihren drei Kindern unter, die ihren neuen Aufpasser allerdings so schnell wie möglich wieder loswerden wollen. Währenddessen ist Max seinerseits von seiner attraktiven Auftraggeberin immer mehr fasziniert. Und obwohl auch Elena durchaus Gefallen an ihrem charmanten "Hausmann" findet, kann Max bei der selbstbewussten Geschäftsfrau nicht so leicht landen wie bei seinen üblichen Partygirls. Außerdem hat Elena ganz andere Probleme...

Mehr anzeigen