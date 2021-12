Unsere wunderbaren Jahre: Alte Schuld und alte Liebe (2/3)

Ulla Wolf, die inzwischen Medizin in Tübingen studiert, kehrt besorgt nach Altena zurück - ihr Vater wurde verhaftet. Er wird beschuldigt, im Krieg Stacheldraht an das Konzentrationslager Bergen-Belsen geliefert zu haben. Ihre Mutter ist entsetzt. Die Gegenbeweise in Form alter Papiere der Metallfirma sind bei einem Fliegerbombenangriff verbrannt. Ulla hat eine Idee: Ihr Vater hatte damals dem jüdischen Apotheker Julius Rosen aus Altena zur Flucht verholfen. Er könnte als Leumundszeuge aussagen.

