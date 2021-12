Unsere wunderbaren Jahre: Geister der Vergangenheit (3/3)

Eduard Wolf vermacht die Firma seiner Frau Christel und seinen Töchtern. Ulla verzichtet auf ihr Medizinstudium und nimmt den Antrag ihres langjährigen Freundes Jürgen an. Margot heiratet ebenfalls und erhält damit die Mehrheit an den Vereinigten Metallwerken. Während der Arbeiteraufstände am 17. Juni 1953 gerät Ullas ehemaliger Liebhaber Tommy in Berlin ins Visier der Stasi. Er flüchtet nach Altena und bewirbt sich bei der Firma Wolf. Ulla stellt ihn ein - und setzt ihre Ehe aufs Spiel.

Mehr anzeigen