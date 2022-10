Christines Leben war in letzter Zeit nicht einfach. Völlig isoliert lebt sie unter einer Pariser Brücke. In einer kalten Winternacht findet sie einen achtjährigen Jungen schluchzend vor ihrem Unterschlupf. Suli aus Eritrea ist hoffnungslos verloren: Von seiner Mutter getrennt, ist er allein und spricht kein Wort Französisch. Zusammen beginnen Christine und er ihre Suche. Während sie durch die Straßen von Paris irren, lernen sich die beiden kennen und mögen. Dabei entdeckt Christine eine tiefe Menschlichkeit und Hilfsbereitschaft in sich wieder, die sie lange für verloren geglaubt hatte.

