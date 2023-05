Spielfilm Deutschland 2014 +++ Bäuerin Anna bekommt den Hof ihrer Eltern, doch alleine schafft sie die Arbeit nicht. Angestellte kann sie sich nicht leisten – ein Ehemann muss her. Attraktiv, humorvoll, intelligent und fantasievoll, was die erotische Seite angeht, sollte er sein. Und vor allem: Bauer, natürlich bio! Das Internet-Dating erweist sich als nicht sehr hilfreich. Obendrein wollen die Eltern sie auch noch mit Ludwig, dem Sohn eines Großbauern, verkuppeln. Während Anna darüber nachdenkt, warum der Funke nicht überspringt, verliebt sie sich in den charmanten Georg, der täglich an ihrem Stand Gemüse kauft – der ist aber Pilot. Plötzlich kommt Anna eine geniale Idee.

