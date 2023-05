Spielfilm Deutschland 2017 +++ Anwalt Max will sich in Amsterdam ein eigenes Leben aufbauen. Zeit für Romantik ist nicht eingeplant – doch da läuft ihm Sophie über den Weg. Hals über Kopf verliebt sich der stets perfekt organisierte Max in die chaotische Sandwichbar-Betreiberin, die mit ihrem Papa, ihrer Schwester Marijke und deren lesbischer Freundin auf einem Hausboot lebt. Sophie ist leider alles andere als der Traum einer Schwiegertochter für die bodenständigen Eltern von Max, die sich bei ihm zu einem Überraschungsbesuch eingenistet haben. Vater Herbert möchte gemeinsam mit Mutter Dorothea den "verlorenen" Sohn wieder heimholen nach Kassel.

