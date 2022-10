Fernsehfilm: Vorwärts immer! | Komödie | Video der Sendung vom 01.10.2022 20:15 Uhr (1.10.2022) mit Untertitel

Berlin 1989, kurz vor der Wende: Während der Schauspieler Otto für seine Theaterrolle als Staats- und Parteichef Erich Honecker probt, kämpft das Regime ums Überleben. Militär und Polizei bereiten sich darauf vor, die Leipziger Montagsdemonstration am Abend mit Gewalt zu zerschlagen. Um seine Tochter zu schützen, die sich in Leipzig gefälschte Papiere für ihre Republikflucht besorgen will, fasst Otto einen Plan: Er möchte, als Honecker verkleidet, den Schießbefehl zurücknehmen.

