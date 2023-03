Spielfilm Deutschland 2016 +++ Tunnel, Überschlag, Tod - und das soll alles gewesen sein? Paul Lohmann, gefangen in einer Art Zwischenwelt, will da nicht mitmachen und nutzt seine letzte Chance. Wie die Anhalterin Angie, die er kurz vorher mitgenommen hat, ihm erklärt, ist Paul nämlich noch gar nicht tot, sondern hängt in einer Art Warteschleife. Er bringt Angie, seinen Engel, dazu, ihn den Tag noch einmal erleben zu lassen. Der Tod muss sich doch vermeiden lassen. Doch egal, was Paul an diesem scheinbar entscheidenden Tag tut: Immer wieder führt der Weg in den tödlichen Tunnel. Muss Paul möglicherweise in größeren Dimensionen denken?

