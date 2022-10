Fernsehfilm: Willkommen bei den Honeckers | Komödie | Video der Sendung vom 02.10.2022 00:45 Uhr (2.10.2022) mit Untertitel

Frankfurt an der Oder, 1991: Johann Rummel träumt von einer Karriere als Boulevardjournalist. An die Stars kommt der Möchtegern-Reporter aber nur in seinem Beruf als Kellner heran. Ohne Abitur und Berufserfahrung stehen seine Chancen schlecht, einen begehrten Ausbildungsplatz zu ergattern. Gemeinsam mit seinem Freund Maik versucht er, sich mit Klatschstorys zu empfehlen, doch Erfolg sieht anders aus. Sein starker Wille macht dennoch Eindruck bei der Starjournalistin Marbach, die ihn bei ihrer Zeitung empfiehlt. Die große Chance kommt ausgerechnet durch Erich Honecker, der sich wegen der Mauertoten verantworten soll. Wer ihn zum Sprechen bringt, hat die Story des Jahres!

