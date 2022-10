Fernsehfilm: Wir tun es für Geld | Komödie | Video der Sendung vom 09.10.2022 15:45 Uhr (9.10.2022) mit Untertitel

Ein routiniertes Küsschen, mehr hat Ines für ihren frisch angetrauten Ehemann Moritz nicht übrig, denn schon im nächsten Moment liegt die Braut in den Armen ihres Liebhabers Bernd. Die zielstrebige Karrierefrau ist Aufsichtsratsmitglied eines Finanzkonzerns und zählt zu den Topverdienerinnen, doch auf den Spitzensteuersatz hat sie keine Lust. Um den Fiskus auszutricksen, geht Ines eine Zweckehe mit ihrem Jugendfreund Moritz ein, der nur wenig verdient. So spart Ines Steuern im sechsstelligen Bereich. Die Miete ihres Scheinehemanns zahlt sie nebenbei aus der Portokasse. Bis Moritz der Schreck in die Glieder fährt: Der nette neue Nachbar ist ausgerechnet ihr Finanzbeamter.

