Hildegard Reimund, eine wohlhabende ältere Dame, hat allen Grund, auf ihre drei erwachsenen Töchter stolz zu sein. Sie haben etwas gemacht aus ihrem Leben. Mit Nachwuchs allerdings will sich keine der drei Töchter belasten. Und so halten sie es für einen schlechten Scherz, als ihre Mutter, die sich sehnlichst ein Enkelkind wünscht, am 60. Geburtstag mit der Schnapsidee herausrückt, ihre wunderschöne Villa derjenigen zu vermachen, die zuerst schwanger wird. Die drei Töchter sind bestürzt - und schließen sie vorsorglich einen Anti-Schwangerschaftspakt. Doch der verlockende Gedanke an die Luxusvilla spukt fortan in ihren Köpfen.

