Fernsehfilm: Zero | Thriller | Video der Sendung vom 08.10.2022 20:15 Uhr (8.10.2022) mit Untertitel

Kameradrohnen dringen illegal in ein Geheimtreffen von Carl Montik, Vorstandsmitglied des marktbeherrschenden Internetkonzerns "Freemee", mit Regierungsmitgliedern ein. Die anonyme Netzaktivist:innenengruppe "ZERO" bekennt sich zu dem medialen Angriff. Online-Journalistin Cynthia Bonsant wird von Tony Brenner, Chef des Online-Magazins "Daily", auf die Hintergrundrecherche zu "ZERO" angesetzt. Die Gruppe wird vom Verfassungsschutz als terroristische Organisation eingestuft. Als ein Freund von Cynthias 17-jähriger Tochter bei einer öffentlich im Netz übertragenen Hetzjagd auf einen Kriminellen erschossen wird, lenkt das Cynthias Verdacht in diese Richtung.

Mehr anzeigen