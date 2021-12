Zimtstern und Halbmond | Weihnachtsfilm über interkulturelle Liebe und religiösen Glaubenskrieg

"Wir haben nichts gegen Ausländer - eigentlich." So könnte man die Haltung von Gottfried und Lisbeth Hinrichs beschreiben, die in einer kleinen bayerischen Gemeinde leben. Der erfahrene Dampferkapitän und seine Frau halten sich selbst für liberale Menschen. Allerdings zeigt sich, dass ihre Weltoffenheit an der eigenen Türschwelle endet: Ausgerechnet an Heiligabend bringt Tochter Barbara, eine angehende Pilotin, ihren neuen Freund Kamal mit nach Hause - einen muslimischen Palästinenser aus Bethlehem, der in Deutschland eine Pilotenausbildung machen will. Palästinenser? Muslim? Pilot? Bei Gottfried und Lisbeth schrillen sofort die Alarmglocken.

