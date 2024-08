Spielfilm USA 2017 +++ Harriet Lauler hat in ihrem Leben nie etwas dem Zufall überlassen. So möchte es die wohlhabende Ruheständlerin nun auch mit ihrem Vermächtnis halten. In ihrem Auftrag soll daher die junge Journalistin Anne schon zu Lebzeiten einen Nachruf verfassen, der sie nach ihrem Ableben als Familienmensch, Vorbild und Wohltäterin im allerbesten Licht erscheinen lassen wird. Dafür hat Harriet eine Liste mit den zu befragenden Stichwortgeber:innen erstellt: Vom Ex-Mann bis zur Friseurin. Doch weiß niemand etwas Positives über die kratzbürstige einsame Frau zu berichten. Kein Wunder, dass sie mit dem ersten Entwurf von Anne alles andere als zufrieden ist.

