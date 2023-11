Nächtlicher Einsatz an einer Bochumer Schule: Was als brennendes Gebüsch beginnt, entwickelt sich schnell zu einem Gebäudebrand. Können die Feuerwehrleute Schlimmeres verhindern? Außerdem werden die Rettungskräfte zu einem medizinischen Notfall gerufen: Ein Geflüchteter aus der Ukraine schwebt in Lebensgefahr. Und: Ein Lkw steht in Flammen und muss so schnell wie möglich gelöscht werden.

