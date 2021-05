Baby in Auto eingeschlossen | Brand in Bochumer Wohnhaus (S04/E04)

Großeinsatz in Bochum: Die Einsatzkräfte der Werner Hauptwache werden zu einem Feuer in einem Wohnhaus gerufen. Können sie die Bewohner rechtzeitig evakuieren? Außerdem benötigt eine Mutter dringende Hilfe: ihr Baby ist im Auto eingeschlossen und der Schlüssel befindet sich im Wagen. Andernorts soll in einer Privatwohnung Gas ausströmen. Ein besonders prekärer Fall: Ein älterer Herr wählt den Notruf, da sein an Parkinson erkrankter Bruder seit einigen Tagen häufig stürzt. Die Krux: Der Mann wurde positiv auf Corona getestet. Eine Abwägungssache für die Notfallsanitäterin: Wie dringend muss der Patient in die Klinik, trotz der Ansteckungsgefahr?

Bild: WDR