Duisburg in den frühen Morgenstunden: Noch vor Sonnenaufgang schlagen Flammen aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses. In der Brandwohnung erschwert dichter Rauch die Sicht, so dass die Feuerwehrleute die Brandursache zunächst nicht ausfindig machen können. Die Zeit drängt, denn immer mehr Bewohner zeigen sich an den Fenstern. Außerdem wird die Crew des Christoph 9 als Unterstützung zu einer laufenden Reanimation gerufen. Und in einem weiteren Einsatz erhalten die Feuerwehrmänner einen ungewöhnlichen Auftrag, als der Aufzug in einer Arztpraxis streikt.

