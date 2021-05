Nächtlicher Containerbrand | Reanimation nach Verkehrsunfall (S04/E03)

Mitten in der Nacht werden die Einsatzkräfte zu einem brennenden Bürocontainer vor einer Lagerhalle gerufen. Keiner weiß, was sich darin befindet ... Außerdem werden die Rettungskräfte der Berufsfeuerwehr nach einem Verkehrsunfall zu einer Reanimation gerufen. Können sie dem Unfallopfer an Ort und Stelle noch das Leben retten? Nicht nur bei einer Übung auf der Wache sind Erfindergeist und Schnelligkeit gefragt, auch bei der Rettung eines Mountainbikers müssen die Einsatzkräfte eine gute Lösung finden. Können sie den schwerverletzen Mann ohne jede weitere Erschütterung von der Böschung retten und dem Rettungsdienst übergeben?

Bild: WDR