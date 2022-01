Am 8. November 1939 wird ein Mann an der Grenze zur Schweiz festgenommen. Nur Minuten später explodiert im Münchner Bürgerbräukeller unmittelbar hinter dem Pult, an dem Hitler seine Jubiläumsrede hielt, eine Bombe, acht Menschen sterben. Der festgenommene Mann ist Georg Elser.

