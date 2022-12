Bettina Maurer, Bürgermeisterin einer Kleinstadt, wird beim Überqueren einer Straße von einem Auto geschnitten. Sie ruft dem Fahrer wüste Beschimpfungen hinterher, bevor sie den Vorraum einer kleinen Bankfiliale betritt, um noch kurz vor Mitternacht Geld abzuheben. Doch dann verhakt sich ihre EC-Karte im Automaten. In diesem Moment betritt Martin, zu Besuch aus Berlin, den Raum. Er ist ebenfalls in Eile und möchte das Problem am Geldautomaten schnell lösen: Mit einer Haarnadel stochert er deshalb im Kartenschlitz herum - da kommt es zu einem Kurzschluss. Aber nicht nur der Automat ist danach außer Betrieb, auch die elektronisch gesicherte Tür geht nicht mehr auf. Und so sitzen die beiden nun fest und alle Versuche, Hilfe zu holen, scheitern.

