Spielfilm Deutschland 2024 Die Kleinstadt als neue, alte Heimat erweist sich für Sonja als überraschend schwieriges Terrain. Ein Bewerbungsgespräch bei einer neuen Firma scheitert, das Elternhaus ist auf Dauer zu klein für ihren Vater, ihren Bruder, seine Familie und Sonja. Auch die gewohnten Abläufe in der väterlichen Apotheke werden durch sie über den Haufen geworfen. Gleichzeitig bemüht sich Ehemann Lars liebevoll um Sonja, und auch ihre alte Firma macht ihr ein großzügiges Friedensangebot. Sie packt also ihre Sachen und startet einen neuen Versuch mit Job, Ehe und Leben in der Stadt. Aber schnell hat sie das Gefühl, dass ihre Firma sie nur ruhigstellen will und dafür zu drastischen Maßnahmen greift. Mit Franziska Machens, Camill Jammal, Rainer Bock, Hendrik Heutmann, Sarina Radomski u.a. | Buch: Thorben Hecht und Christian Martin | Regie: Christine Rogoll

Mehr anzeigen