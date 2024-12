Spielfilm Frankreich 2016 Der charmante Samuel (Omar Sy) genießt an der Côte d’Azur ein sorgenfreies Single-Leben. Als eines Tages ein längst vergessener One-Night-Stand bei ihm auftaucht, droht seinem unbeschwerten Dasein ein jähes Ende: Kristin (Clémence Poésy) drückt ihm ein drei Monate altes Baby in die Hand, das sie ihm als seine Tochter Gloria vorstellt, und steigt auf Nimmerwiedersehen in ein Taxi. Plötzlich ist Samuel nicht nur ein junger Papa, sondern zugleich ein alleinerziehender Vater. Natürlich versucht er, Kristin in London ausfindig zu machen, um ihr das Baby zurückzugeben. Glorias Mutter ist jedoch wie vom Erdboden verschluckt! Je mehr Zeit Vater und Tochter miteinander verbringen, umso mehr wächst sie ihm ans Herz. Mit Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand, Ashley Walters, Gloria Colston u.a. | Buch: Hugo Gélin, Mathieu Oullion und Jean-André Yerlès | Regie: Hugo Gélin

