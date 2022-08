Alte Bande

Boxer ist der König der Justizvollzugsanstalt. Nichts läuft ohne ihn in "seinem" Gefängnis, und wenn es sein muss, schlägt er auch schon mal einen deutlich jüngeren Mitinsassen K.O. - und das mit über 80 Jahren, wohlgemerkt. Sein fortgeschrittenes Alter fordert jedoch zusehends seinen Tribut, was auch dem Gefängnisarzt nicht entgangen ist. Boxer soll in ein Gefängnis speziell für Senioren verlegt werden - allein die Vorstellung lässt den rüstigen Knast-Veteran erschaudern.

Mehr anzeigen