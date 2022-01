Das Mädchen Rosemarie

Während der Wirtschaftswunderjahre beschließt die aufsässige Rosemarie Nitribitt, in Frankfurt das große Geld zu machen. Aufgrund ihres guten Aussehens wird sie schnell die Geliebte eines wohlhabenden Geschäftsmannes. Dann lernt Rosemarie einen französischen Industriespion kennen, der sie mit weiteren Unternehmern bekannt macht und sich ihrer bedient, um an wichtige Interna zu gelangen. Als deutlich wird, dass Rosemarie zu viel weiß, gerät sie in Lebensgefahr.

